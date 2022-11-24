6 kişinin yaralandığı kafe saldırısının şüphelisi tutuklandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da 6 kişinin yaralandığı kafe saldırısının firari şüphelisi Mustafa Yücer, 3 ay sonra Mersin'de yakalandı. Karaman'a getirilen Yücer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos günü Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi İstiklal Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. Bir otomobilden ateş açılması sonucu, kafenin önündeki müşterilerden Sami S., Ahmet Burak C., Orhan K., Necmettin G., Yusuf K. ve Ömer Faruk M. yaralandı. Saldırının yapıldığı otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı 6 kişi olay yerindeki bir minibüsle, yakındaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, saldırının şüphelisi Mustafa Yücer´in Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Yücer'i gözaltına alarak, Karaman'a getirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Yücer, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2022-11-24 15:31:15



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