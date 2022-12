Bakan Kasapoğlu: Yapılamaz denilen her şeyi birlikte gerçekleştirdik

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''20 yıl önce siyasi kaoslarla, sosyal kaoslarla uğraşan, girdaplar içinde maalesef bir kısır döngüye mahkum olan bir Türkiye vardı. Şükürler olsun ki milletimiz, iradesiyle demokrasisine sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu. Onlarca badireyle karşılaşıldı. Maalesef anti demokrasi pek çok saldırıyla karşılaşıldı. Ama milletimizden alınan güçle, tüm anti demokratik gayretleri yine milletimizle birlikte bertaraf ettik. Hamdolsun yapılamaz denilen her şeyi birlikte gerçekleştirdik'' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Karaman'a geldi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış törenine katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 20 yıl önce ile şimdiki durumunu kıyaslayarak anlattı. Kasapoğlu, şöyle konuştu:

''20 yıl önceki Türkiye'ye baktığımızda, 20 yıl önceki Karaman'da baktığımızda, hakikaten hayallerin birer birer gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. 20 yıl önce bırakın bu devasa eserleri ortaya koymayı, ülkenin temel meselelerine dahi çözüm üretemeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyaydık. Siyasi kaoslarla, sosyal kaoslarla uğraşan, girdaplar içinde maalesef bir kısır döngüye mahkum olan bir Türkiye vardı. Şükürler olsun ki milletimiz, iradesiyle demokrasisine sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu. Onlarca badireyle karşılaşıldı. Maalesef anti demokratik pek çok saldırıyla karşılaşıldı. Ama milletimizden alınan güçle, tüm anti demokratik gayretleri yine milletimizle birlikte bertaraf ettik. Hamdolsun yapılamaz denilen her şeyi birlikte gerçekleştirdik. İşte bugün sağlıkta, ulaşımda, üretimde, sanayide, ticareti, teknolojide, eğitimde her bir alanında ülkemizin geldiği seviyeyi birlikte görüyoruz. Dünya pek çok sıkıntıyla boğuşurken, hamdolsun ülkemizin ortaya koyduğu istikrar ve başarılar, hepimizin yaşadığı ve hissettiği şekilde gözümüzün önünde cereyan ediyor. ''

Bakan Kasapoğlu, 'Yetenek taraması ve spora yönlendirme' projesiyle gençlerin yeteneklerini tespit etmek ve başarılı olmalarını sağlamak için ilkokuldan itibaren takip etmeye ve desteklemeye başladıklarını kaydetti.

Yapılan öğrenci yurtlarına da değinen Kasapoğlu, ''İnşa ettiğimiz yurt altyapısının dünyada benzeri yok. 800'den fazla yurt, 850 bin yurt kapasitesi, yakın bir örneği dahi yok.

Avrupa'ya, Amerika'ya ve diğer ülkelere baktığımızda bu rakama yaklaşacak bir tabloyu görmüyoruz. Her gün 850 bin gencimizin konaklamasıyla, yemeğiyle, internetiyle yakından ilgilenen bir hizmet anlayışı var. Bu bizim için büyük bir mutluluktur. Bu ülkenin gururudur. Çünkü bu gurur, bu altyapı, güçlü bir devlet olmanın, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güçlü göstergesidir. 20 yıl önce bin kişilik yurt altyapısı var iken, bugün bu rakamı 9 kat yükselttik'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, salon açılışının ardından kentteki spor tesislerinde incelemelerde bulundu. (DHA)

