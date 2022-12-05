2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı; 3 kişiyi daha öldürmesini polis engelledi (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Karaman'da iddiaya göre alacak nedeniyle taş ocağı mevkisinde Aydın Çaltı (35) ile Veli Ulusan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren, parkta da Ali Atakan Yıldız'ı (20) yaralayan Aziz Savran (40) ile azmettirdiği öne sürülen Mehmet Büyükeken sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-12-05 22:24:31
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