2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı; 3 kişiyi daha öldürmesini polis engelledi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Karaman'da iddiaya göre alacak nedeniyle taş ocağı mevkisinde Aydın Çaltı (35) ile Veli Ulusan'ı (36) tabancayla vurarak öldüren, parkta da Ali Atakan Yıldız'ı (20) yaralayan Aziz Savran (40) ile azmettirdiği öne sürülen Mehmet Büyükeken sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-12-05 22:24:31



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