Parktaki kavgaya müdahale ederken bıçaklandı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da lise öğrencisi Efe Y., parkta kavga eden iki grubu ayırmak isterken bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Beyaz Kent Mahallesi'ndeki meydana geldi. Fatih Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Efe T. parkta oturduğu sırada, iddiaya göre, iki öğrenci grubu kavga etmeye başladı. Efe T., tarafları ayırmak isterken sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga eden gruplar da olay yerinden kaçtı. Efe T., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Polis, bıçakla saldıranın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-12-14 17:38:02
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