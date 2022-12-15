Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı

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Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda 3'ü kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bir şebekenin para karşılığı fuhuş yaptırdığını, yaşı küçük çocukları da fuhuşa sürüklediği yönünde bilgi aldı. Şebeke üyelerini takibe alan polisler, elde edilen deliller sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.D., H.Ş., H.Ö., Ö.T., B.Y., P.A. ve A.Y. gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolüne götürüldü. Bu sırada şüphelilerden biri "Çek, çek sanki cinayet işledik" dedi. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-12-15 13:40:37



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