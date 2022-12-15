Çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, evinin önünde komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Zülfiye Akbulut (52) yaralandı.
Olay, saat 19.00 merkeze bağlı Burunoba köyünde meydana geldi. Zülfiye Akbulut, evinin önünde, komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Akbulut'un yardım çığlıkları duyan çevredekiler taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbulut ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-12-15 21:10:09
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