Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı (2)

2'Sİ KADIN 4 TUTUKLAMA
Karaman'da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden Ferhat D. ve Ömer T., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Hüseyin Ş., Ayşe Ş., Pınar A. ve Hamza Ö. tutuklanırken, Beyzanur Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-12-15 21:35:27
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