Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı (2)

Çiçeklere bir de böyle bakın!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2'Sİ KADIN 4 TUTUKLAMA

Karaman'da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden Ferhat D. ve Ömer T., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Hüseyin Ş., Ayşe Ş., Pınar A. ve Hamza Ö. tutuklanırken, Beyzanur Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-12-15 21:35:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.