Çaldığı otomobili, parçalarını söküp, ormana terk etti

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da çaldığı otomobilin bazı parçalarını söktükten sonra ormana terk eden Ömer Aytuğ, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 9 Ekim günü Zembili Ali Efendi Mahallesi´nde meydana geldi. Aykut D. sabah işe gitmek için evden çıkıp, aracını park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Plaka tanıma sistemi ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, aracı KaramanMersin kara yolunda ormanda terk edilmiş buldu. Polis, yaptığı incelemede araçtaki ses sistemi, akü, bazı motor parçaları ve iç döşemelerin söküldüğünü saptadı. Polis, otomobili Ömer Aytuğ'un çaldığını ve parçalarını da sattığını belirledi. Aytuğ, dün evinde gözaltına alındı.

Ömer Aytuğ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer Şen

2022-12-16 12:04:18



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