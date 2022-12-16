Çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, taburcu oldu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, evinin önünde komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Zülfiye Akbulut (52), tedavisinin ardından taburcu oldu.
Merkeze bağlı Burunoba köyünde dün saat 19.00 sıralarında Zülfiye Akbulut, evinin önünde, komşusuna ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Akbulut'un yardım çığlıkları duyan çevredekiler taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbulut, çağırılan sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Zülfiye Akbulut, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-12-16 12:17:54
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