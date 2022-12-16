Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Karaman'da



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret için geldiği Karaman'da şehit yakınlarına hitaben konuştu. Çetin, ''Bizler, sizlerin emrine amadeyiz, başımızın tacısınız. 7 gün 24 saat yanınızda, yakınınızda, emrinizdeyiz. Bizler de şehitlerin izinde bu vatan için bu bayrak için bu millet için bu devlet için hayatımızı seve seve feda etmeye hazırız'' dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, bir dizi ziyaret için Karaman'a geldi. Kentte ilk olarak Karaman Valiliği'ni ziyaret eden Orgeneral Çetin'i, asker kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı. Karaman Valiliği'nde şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, ardından il protokolü ile valilik makamında bir araya geldi. Cuma namazını tarihi Aktekke Camisi'nde kılan Çetin, daha sonra Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Orgeneral Çetin, ''Biraz önce Sayın İçişleri Bakanı'mızla görüştüm, hepinize bakanımızın selamlarını ve hürmetlerini iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize vermiş olduğu emir ve direktifleri biliyorsunuz. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz; bu ülkenin gururudur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu bayrak için bu millet için bu devlet için hayatı seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyor; Allah'tan sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bizler, sizlerin emrine amadeyiz, başımızın tacısınız. 7 gün 24 saat yanınızda, yakınınızda, emrinizdeyiz. Bizler de şehitlerin izinde bu vatan için bu bayrak için bu millet için bu devlet için hayatımızı seve seve feda etmeye hazırız. Canımız, kanımız; bu vatan için bu bayrak için helal olsun, feda olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gaziler ile sohbet ederek, taleplerini dinledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-12-16 17:46:19



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