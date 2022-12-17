Ermenek, SMA hastası Ayşe bebek için seferber oldu



Ali Rıza ETCİ/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, SMA Tip 1 hastası 5,5 aylık Ayşe Bükre Yaman'ın, 34 milyon lira tedavi ücreti için ilçe halkı seferber olup, kermes düzenledi. Anne Meryem Yaman, ''Bebeğim çok küçük ama omuzlarındaki yükü çok ağır. Ermenek Belediye Başkanı'mız sayesinde kermes düzenledik. Bütün halk bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ermenek'te yaşayan Meryem-Süleyman Yaman çiftinin kızları Ayşe Bükre'nin, 15 günlükken topuğundan alınan kan testinde SMA Tip 1 hastası olduğu belirlendi. Kızlarının tedavisi için gereken 34 milyon TL'yi ödeyecek güçleri olmayan aile, Valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında açılan hesapta tedavi parasını toplamaya çalışan Yaman çifti için ilçe halkı da seferber oldu, Ermenek Belediyesi öncülüğünde lise bahçesinde kermes düzenlendi. Bölge halkı, kermese getirdiği ürünleri satıp yardım kutusuna bıraktı.

'EVLADIMA NEFES ARIYORUM'

Kızının yaşaması için destek beklediğini ifade eden Meryem Yaman, şunları söyledi:

''Zamanı çok kısıtlı. İyileşmesi için evladıma nefes arıyorum. Hastalığını topuk kanından öğrenmiştik. Kurban Bayramı arasına girmiştik ve Temmuz'un 18'inde hastaneye gidebilmiştik. Sürecimiz çok zor. 34 milyon TL gibi bir miktar isteniyor. Hiçbir ailenin karşılayamayacağı bir miktar. Siz değerli duyarlı insanlarımızdan Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. El ele verirsek üstesinden geliriz. Bebeğim çok küçük ama omuzlarındaki yükü çok ağır. Bebeğimin omuzlarındaki yükü hafifletmek için sizlerden yardım ve desteklerinizi bekliyorum. Allah rızası için evladıma umut ve nefes olun. Bugün de Ermenek Belediye Başkanı'mızın sayesinde kermes düzenledik. Bütün halk karınca kararınca bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Büyüğünden küçüğüne kadar herkese teşekkür ediyorum.''

Süleyman Yaman da 5,5 aylık kızının hayata tutunması için mücadele ettiklerini belirterek, ''Onun hayata tutunması için Valilik izniyle kampanya başlattık. Bu kampanya 2 haftada çok iyi yol aldı. Ufacık, 5,5 aylık bir bebeğin hayata tutunabilmesi için herkesin yardımını, desteğini bekliyoruz. Bugün kermesteyiz. Buradaki insanların yardımıyla bir adım daha atmaya çalışıyoruz. Adım adım hastanemize, tedavimize yaklaşmak için hepinizden desteklerinizi bekliyoruz'' diye konuştu.

'RAKAM, BİRİMİZ İÇİN BÜYÜK AMA HEPİMİZ İÇİN DEĞİL'

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu da "Ermenekliler, dünyanın her yerinde birbirine sahip çıkmalarıyla bilinir. Buradaki duyarlılığı da görüyoruz. Herkes karınca kararınca bir şeyler hazırladı. Bebeğimizin babası ve annesi de buradalar. Elimizden geldiği kadar herkes, 'Bu çocuk benim çocuğum olsa ne yapardım?' sorusunu soracak. Doğru cevap hepimizin geldiği yer olur. 15-20 günlük ivmeye bakılırsa, çok kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Rakam birimiz için büyük ama hepimiz için büyük bir rakam değil'' dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-12-17 12:04:56



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