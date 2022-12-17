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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATM'de unutulan parayı aldı, kumarda kaybettiğini öne sürdü

DHA

ATM'de unutulan parayı aldı, kumarda kaybettiğini öne sürdü


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da ev kadını A.L.'nin ATM'de unuttuğu 8 bin lirayı aldığı tespit edilip gözaltına alınan A.T., ifadesinde parayı kumarda kaybettiğini öne sürdü. A.L.´nin zararını karşılayan A.T., savcılıktan serbest bırakıldı. A.T.'nin ATM'den parayı aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını A.L. bankadaki 10 bin lirasını çekmek için ATM'den işlem yaptı. ATM günlük para çekme limitini 8 bin lira olarak gösterince A.L. iptal tuşuna bastığını düşünüp ayrıldı. Ancak ATM parayı verdi. Bu sırada yan ATM'de işlem yapan A.T., parayı gördü, çevreyi kolaçan edip 8 bin lirayı alarak cebine koyup ayrıldı.
Hesabındaki paradan 8 bin lira eksildiğini fark eden A.L. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mobese ve ATM kameralarından yola çıkarak parayı alan kişinin A.T. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki ifadesinde ATM'den A.L.'nin unuttuğu parayı aldığını ve kumarda kaybettiğini söyledi. A.L.'nin zararını da karşılayan A.T. sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2022-12-17 13:25:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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