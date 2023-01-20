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Yolda yürürken, tüfekle bacaklarından vuruldu

DHA

Yolda yürürken, tüfekle bacaklarından vuruldu


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Selim E. (25), yolda yürürken uğradığı tüfekli saldırıda bacaklarından yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Selim E.'nin üzerine, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Selim E., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Selim E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2023-01-20 17:31:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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