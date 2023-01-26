Karaman'da 2 bin kişi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

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Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)KARAMAN'da Sivil Toplum Platformu öncülüğünde yaklaşık 2 bin kişi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Stockholm'da Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepkiler, 36 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Sivil Toplum Platformu üyelerinin öncülüğünde sürüyor. Karaman'da Araboğlu Camisinde kılınan yatsı namazının ardından eline Türk bayraklarını alan vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişi tekbir getirerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Sivil Toplum Platformu adına konuşan Tevfik Baran, ''Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri kınıyoruz." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2023-01-26 00:26:49



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