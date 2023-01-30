Otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

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Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yusuf Işık (24) ile yanındaki Furkan Işık (18) yaşamını yitirdi, Yavuz Çeçen (27) yaralandı.

Kaza, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Işık yönetimindeki 42 ATB 54 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtan fırlayan sürücü Işık hayatını kaybetti, yanındaki Furkan Işık ile Yavuz Çeçen yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Işık da hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-01-30 13:30:00



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