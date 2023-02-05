Emniyet Genel Müdürü'ndan 'kaza' uyarısı: Kış koşullarına uygun bir donanımla yola çıkın



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)-EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kar yağışı ile artan trafik kazalarına dikkati çekerek, "Burada yapılması gereken emniyet birimlerinin ikazlarına uyulması, tedbirli olunması, hazırlıklı olunması, kış koşullarına uygun bir donanımla yola çıkılması ve tabii ki hız limitlerine uyulması çok önemli" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi ziyaret ve inceleme için bugün Karaman'a geldi. İlk olarak Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret eden Aktaş, burada açıklama yaptı. Aktaş, "Bugün, burada emniyet-asayiş olayları başta olmak üzere teşkilatlarımızla ilgili genel değerlendirmeler yapacağız. Mevcut durumu tespit edeceğiz ve hiç şüphesiz daha iyisi için, daha iyi seviyeleri yakalamak noktasında, yapabileceklerimiz noktasında bir değerlendirmeyi ortaya koyacağız" dedi.

'ÇOK CİDDİ TEDBİRLER ALIYORUZ'

Türkiye genelinde kar yağışı ile birlikte artan trafik kazalarına da dikkati çeken Aktaş, "Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak kazaların olmaması veya en aza indirilebilmesiyle ilgili sahanın tamamında çok ciddi tedbirler alıyoruz. Çok ciddi görevlendirmeler yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın bu konu ile ilgili duyarlılığını artırmaya yönelik çok geniş kapsamlı çalışmaları yapıyoruz. Gönül, bu kazaların olmamasını arzu ediyor. Maalesef bu gece Afyonkarahisar'da çok büyük bir kaza oldu. İnşallah benzer olaylar, kazalar olmaz diye ümit ediyoruz. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada yapılması gereken emniyet birimlerinin ikazlarına uyulması, tedbirli olunması, hazırlıklı olunması, kış koşullarına uygun bir donanımla yola çıkılması ve tabii ki hız limitlerine uyulması çok önemli" diye konuştu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-02-05 17:44:19



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