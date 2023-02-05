Karaman'da eğitime kar tatili



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da sömestr sonrası açılacak olan okullar, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacak.

Karaman'da bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu. İç Anadolu Bölgesini, Akdeniz Bölgesine bağlayan Sertavul geçidinde kar lastiği bulunmayan TIR ve kamyonların geçişini izin verilmiyor.

OKULLAR BAŞLAMADAN TATİL EDİLDİ

Kar yağışının yarın da devam edecek olmasından dolayı Karaman Valiliğinden il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Karaman Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (İlk ve Orta Dereceli Okullar ile Halk Eğitim Merkezi) 6 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-02-05 20:22:09



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