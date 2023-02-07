Sobadan zehirlendikleri değerlendirilen çift, evde ölü bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Nuri (59) ve Alime Çekçioğlu (57) çifti, evlerinde ölü bulundu. Çiftin, sobadan sızan gazla zehirlendiği üzerinde duruyor.
Olay, Urgan Mahallesi 1991 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Nuri ve Alime Çekçioğlu çiftinden haber alamayan yakınları, eve gelince çiftin hareketsiz yattığını gördü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez MUAMMER ŞEN
2023-02-07 17:58:49
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