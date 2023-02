Hatay 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı (5)

OKTAY: 8 YARALI VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'daki İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığında, Hatay merkezli 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremle ilgili bölgeden alınan son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, depremlerden sonra 28 ihbar alındığını ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

'KARAÇAY BARAJINDA RİSK YOK'

Fuat Oktay, barajlar konusunda da bazı söylentiler yayıldığını, ancak bunların doğru olmadığını ifade ederek, "Karaçay barajı ile ilgili söylenti yayıldı. Şu an bir risk yok" dedi. Oktay, deprem bölgesindeki vatandaşlara bir kez daha yaptığı uyarı ile binalara girilmemesini istedi.

'KARAMAN'DA DEPREMZEDELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ'

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin, ardından yaklaşık 10 bin depremzede Karaman'daki KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu akşam ise Hatay'da art arda meydana gelen depremler kentte şiddetli hissedilirken, yurtta kalan depremzedeler panikle sokağa çıktı. Panik nedeniyle ihbarlar üzerine yurtların bulunduğu adreslere çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçirenlere ambulanslarla müdahale edildi. Bazı depremzedelerin ise kaldırım kenarlarına oturup, ağladığı görüldü. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle hasar gören bina olmadığı belirtildi.

VALİ ELBAN: ADANA'DA YIKILAN BİNA OLMADI

Adana Valisi Süleyman Elban da Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik iki depremin Adana'da yoğun şekilde hissedildiğini ancak herhangi bir yıkılan bina olmadığını açıkladı. (DHA)

HATAY DEPREMLERİ DİYARBAKIR´DA İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Diyarbakır'da da şiddetli hissedildi. Vatandaşlar sokağa çıkarken, deprem anında bir çay evinde oturan müşterilerin kaçma anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların çay evinden koşarak uzaklaştığı görüldü. (DHA)

GAZİANTEP VALİSİ: METRUK BİR BİNA ÇÖKTÜ

Gaziantep Valisi Davut Gül, Hatay'daki iki büyük depremin de Gaziantep´te hissedildiğini belirterek, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "Hatay´da olan deprem Gaziantep´te hissedildi. An itibariyle metruk bir binada çökme olup, herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." dedi.

2023-02-20 22:20:36



