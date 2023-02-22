Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, polis ekiplerinin 16 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 15'i, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılığı yaptığı belirtilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından sabaha karşı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 15'i, yakalanarak gözaltına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2023-02-22 10:33:36



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