Enkazdaki polisin silahını çalıp satmaya çalışan şüpheli yakalandı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'dan insani yardım amaçlı gittiği Hatay'da enkaz altından bir polise ait tabancayı çalıp satmaya çalışan Bilal Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Bilal Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Bilal Ş., arkadaşları C.A., M.N.A., S.Ö. ve A.K. ile insani yardım amacıyla Hatay'a gitti. Burada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü 600 Evler Sitesi'nde enkaza giren Bilal Ş., bir polis memuruna ait tabancanın yanı sıra 2 adet dizüstü bilgisayar, farklı kişilere ait cüzdan ve kredi kartlarını alıp enkaz alanından uzaklaştı. Bölgeden Karaman'a dönen Bilal Ş., çaldığı tabancayı 30 bin liraya satmak isterken yakalandı. Polis yaptığı incelemede tabancanın gerçek sahibinin Hatay'da bulunan 600 Evler Sitesi'nde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan ve tedavisine İstanbul'da devam edilen bir polis memuru olduğunu belirledi. Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile Bilal Ş. ile beraberinde Hatay'a insani yardım için giden C.A., M.N.A., S.Ö. ve A.K.'nin adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda deprem bölgesinden çalındığı degerlendirilen kimlikler, cüzdanlar, kredi kartları, 2 adet dizüstü bilgisayar ile 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö.ve A.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, C.A.ve M.N.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen Bilal Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2023-03-03 15:03:42



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