Karaman'da ev, iş yeri ve otomobil kurşunlayan 3 kişi yakalandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da hasımlarına ait iş yeri, ev ve otomobil kurşunlayan 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Alacasuluk Mahallesi'nde 1 iş yeri, Nefise Sultan Mahallesi'nde 1 ev ve Hürriyet Mahallesi'nde 1 otomobile, 24 Mart'ta kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Mehmet Başaran, Muhammet Talha Kömür ve Seyit Doğrul olduğunu belirleyip, operasyon ile yakaladı. Şüphelilerin aralarında husumet bulunan kişilere ait iş yeri, ev ve otomobili kurşunladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-03-29 15:09:01



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