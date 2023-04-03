Mermer ocağı işçilerinin bulunduğu cip şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 1 yaralı (1)

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da bir mermer ocağında çalışan işçilerin içinde bulunduğu cip, 20 metreden yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyünde meydana geldi. Köyün yakınındaki bir mermer ocağında çalışan 6 işçi, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ciple kent merkezine gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. taklalar atarak savrulan cipte bulunan 5 işçi öldü, 1 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Araçta bulunan işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2023-04-03 18:14:35
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