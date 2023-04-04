Kazada ölen mermer ocağı işçileri, son yolculuklarına uğurlandı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, içinde bulundukları cipin uçuruma yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden mermer ocağı işçilerinden Üzeyir Ceylan ve Mevlüt Güven´in cenazeleri Karaman'da defnedildi. Diğer işçilerden Ali Çelik'in cenazesi Ermenek'e, Harun Keş'in Mersin'in Gülnar ilçesine, Mustafa Güler'in de Mersin'in Toroslar Mahallesi'ne gönderildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan 6 işçi, iş yerine ait 06 ADY 849 plakalı ciple, kent merkezine gitmek için yola çıktı. Cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan 6 işçiden Ali Gökmen yaralanırken, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler hayatını kaybetti. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Gökmen buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

5 işçinin cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. İşçilerden Üzeyir Ceylan'ın cenazesi Karaman'da Siyahser Mezarlığı'nda, Mevlüt Güven'in Şehir Mezarlığına defnedildi. Diğer işçilerden Ali Çelik'in cenazesi Ermenek'e, Harun Keş'in Mersin'in Gülnar ilçesine, Mustafa Güler'in de Mersin'in Toroslar Mahallesi'ne gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışmalar sürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-04-04 15:22:08



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