Karaman'da, sulama havuzuna düşen kadın öldü



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, dengesini kaybederek evlerinin yan tarafından bulunan sulama havuzuna düşen Ayşe Şen (71), boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Yukarı Kızılca köyünde meydana geldi. Ayşe Şen, evlerinin yanında bulunan sulama havuzunun yanından geçerken, iddiaya göre, dengesini kaybedip, suya düştü. Şen'in havuza düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, köylüler tarafından sudan çıkarılan Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşe Şen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2023-04-04 19:36:11



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