Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)-KARAMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Ç., İbrahim K. ve Salih A.'nın uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrası ekipler, dün eş zamanlı baskınlarla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, adreslerde 12 fişek halinde satışa hazır metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-04-09 14:04:11



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