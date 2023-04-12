Antik Mısır dönemine ait piton derisine işlenmiş eser ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN´da jandarmanın düzenlediği operasyonda Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen tılsım ve kabartmalar bulunan eser ele geçirildi.

Şanlıurfa´dan Karaman´a tarihi eser götürüleceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, belirlenen otomobili takibe aldı. Ekipler, saat 04.00 sıralarında KaramanEreğli kara yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen tılsım ve kabartmalar bulunan eser ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.E. (43) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2023-04-12 12:18:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.