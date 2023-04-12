Antik Mısır dönemine ait piton derisine işlenmiş eser ele geçirildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN´da jandarmanın düzenlediği operasyonda Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen tılsım ve kabartmalar bulunan eser ele geçirildi.
Şanlıurfa´dan Karaman´a tarihi eser götürüleceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, belirlenen otomobili takibe aldı. Ekipler, saat 04.00 sıralarında KaramanEreğli kara yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, Antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 metre uzunluğunda, piton yılanı derisi üzerinde İbranice yazılar ve kutsal kabul edilen tılsım ve kabartmalar bulunan eser ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.E. (43) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2023-04-12 12:18:49
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