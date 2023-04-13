Mağazada indirimli kıyafet izdihamı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyenler izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.

Olay, dün bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında yaşandı. Mağaza, bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti. Askılardaki ürünlerleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı. Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı. Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-04-13 15:27:08



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