Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen bir kazazede yakınının motosikletini devrirek yerde sürüklenmesi ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Urgan Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Ramazan Şenuysal(37), 42 PC 248 plakalı otomobille ailesiyle birlikte annesine iftar yemeğine gitmek isterken aniden yola çıkan Bünyamin Gökkurt (54) yönetimindeki 42 BKA 61 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ramazan Şenuysal, yanındaki Dudu Şenuysal (31) ve Ömer Şenuysal (3), diğer sürücü Bünyamin Gökkurt, yanındaki Aziz Berat Gökkurt(9) yaralandı. Araç içinde sıkışan Dudu Şenuysal, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle Şenuysal ailesinin iftar yemeğine götürdüğü tatlılar ise yola savruldu. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Gökkurt ailesinin bir yakını ise panikle durduramadığı motosikletini devirince yerde sürüklendi. Bu anlar ise kameraya yansıdı. Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü yakınlarının hastaneye kaldırıldığını öğrenince, motosikletine binip, hastaneye gitti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-04-16 19:44:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.