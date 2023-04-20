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Hafif ticari araç bariyerleri devrilip alt geçitteki otomobilin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Hafif ticari araç bariyerleri devrilip alt geçitteki otomobilin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri devirip, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Altın öldü, çocukları Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı. Kaza haberini alınca olay yerine gelen Soner Altın ise araç içinde sıkışan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı. 
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ereğli kavşağında meydana geldi. Mehmet Altın yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri deviren araç tert dönüm, metrelerce yüksekten alt geçitte seyir halinde olan Mahmut Güneş yönetimindeki 70 DD 184 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada düşerken havada ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Altın olay yerinde hayatını kaybetti, kızları Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı. Otomobil şoförü Güneş ise kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. 
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralı Melisa Altın ve İlkay Kalaycı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.  
BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILIP AĞLADI 
Kaza haberini alınca olay yerine gelen Soner Altın ise araç içinde sıkışan babası Mehmet Altın'ın cansız bedenine sarılıp, ağladı. Soner Altın güçlükle uzaklaştırılırken, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Altın'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. 
Kazadan yara almadan kurtulan Mahmut Güneş, ''Ben Ereğli alt geçidinde seyir halindeydim. Bir anda üzerime araba düştü. Ne olduğunu anlayamadım" dedi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2023-04-20 21:35:57

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