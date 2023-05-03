Karaman'da demir sopalı kavga: 3 yaralı (2)- Yeniden

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)Karaman'da iki grup arasında çıkan, demir sopanın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 735'inci Sokak´ta meydana geldi. İki grup arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan bazıları pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kavgada aynı gruptan Mustafa Türkben, Bilal Kara ve Oğuzhan Mahmut Saftürk, aldığı demir sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis olaya karışan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-05-03 16:11:38



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