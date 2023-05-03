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Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 8 gözaltı

DHA

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 8 gözaltı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da asker eğlencesinde iddiaya göre gençler arasında 'düzgün oynamama' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 8 kişi gözaltına alındı. 
Olay, bugün saat 20.10 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Adem T., vatani görevini yapmak için askeri birliğine gitmeden önce arkadaşlarını ve yakınlarını davet edip, evlerinin bulunduğu sokaktaki boş arazide eğlence düzenledi. Müzik eşliğinde oynayan gençler arasında iddiaya göre 'düzgün oynamama' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.  
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga, yaklaşık 50 polisin müdahalesiyle sona erdi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu hafif yaralananlar ise sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.
Polis, olaya karıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2023-05-03 21:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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