Erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

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Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisiyle tartışan Şifanur K. (17) bacağından bıçaklandı. Bacağına saplanan bıçakla hastaneye getirilen Şifanur K., ilk müdahalesinin ardından bacağındaki bıçağın çıkarılması için ameliyata alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağla S., üzerinde bulunan ekmek bıçağını Şifanur K.'nın sağ bacağına saplayıp kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, bacağındaki bıçakla birlikte sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şifanur K., buradaki ilk müdahalesinin ardından bacağındaki bıçağın çıkarılması için ameliyata alındı.

Polis, olay yerinden kaçan Çağla S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2023-05-05 22:44:39



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