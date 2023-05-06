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Karaman'da sahte diş hekimi tutuklandı

DHA

Karaman'da sahte diş hekimi tutuklandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, yasa dışı muayenehane açan Ramazan Atasever (60) yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi. Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasa dışı muayenehaneye baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Atasever, ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2023-05-06 12:12:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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