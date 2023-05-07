Karaman'da uyuşturucu ve silah ticaretine 3 tutuklama

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN'da uyuşturucu ve kaçak silah satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ev hapsi cezası verilip, serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve kaçak silah satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskında Busenur Patron, Davut Emre Kurnaz, İsmail Düzgün ve Hasan Öztürk gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Patron, Kurnaz, Düzgün tutuklandı, Öztürk ise ev hapis cezası verilip, serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2023-05-07 14:38:54
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