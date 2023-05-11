Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mersin Çevreyolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Latif Ertaş yönetimindeki 70 ED 952 plakalı otomobil, Sinan Bayraktar'ın kullandığı 70 ABL 600 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 ED 952 plakalı otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan İsmihan Buğdaycı (86), araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu İsmihan Buğdaycı, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İsmihan Buğdaycı ile sürücüler ve her iki otomobilde bulunan toplam 8 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Buğdaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN

2023-05-11 18:49:35



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