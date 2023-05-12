Önce eşini, sonra kendini bıçakladı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Serhat Şagil (30), tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i (27) vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde oturan Serhat ve Mihriban Şagil çifti dün belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Mihriban Şagil evi terk edip, Karaman'da Sakabaşı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Serhat Şagil de bugün Karaman'a giderek görüşmek için eşini Sıla Parkı'na çağırdı. Çift burada görüştüğü sırada, belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Serhat Şagil, eşini vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mihriban Şagil olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serhat Şagil de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mihriban Şagil´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-05-12 12:06:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.