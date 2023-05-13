Eşini bıçaklayıp, intihara kalkışan koca tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini bıçaklayıp, intihara kalkışan koca tutuklandı

DHA

Eşini bıçaklayıp, intihara kalkışan koca tutuklandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i 5 yerinden bıçaklayıp, kendisini de karın boşluğundan yaralayan Serhat Şagil, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şagil tutuklandı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 923 Sokak´taki Sıla Parkı'nda meydana geldi. Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Mihriban Şagil, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Serhat Şagil ile tartışınca, evi terk edip Karaman'daki ailesinin yanına geldi. Serhat Şagil, dün eşi ile konuşmak için kente geldi. Sıla Parkı'nda buluşan çift arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Serhat Şagil, eşi Mihriban'ı 5 yerinden bıçakladı, ardından bıçağı kendi karın boşluğuna saplayarak intihara kalkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mihriban Şagil, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serhat Şagil ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR
Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Mihriban Şagil'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Tedavisi tamamlanan Serhat Şagil ise gözaltına alındı. Şagıl, Asayiş Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2023-05-13 13:19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, gazetecilerle ...
Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve kendisini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve kendisini ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karaman'da konuştu:
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karaman'da konuştu:
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur
YEREL HABERLER Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli ...
Memleket Partisi Karaman İl Başkanı Gençyiğit'ten Genel Başkan İnce'ye destek açıklaması
YEREL HABERLER Memleket Partisi Karaman İl Başkanı Gençyiğit'ten ...
Önce eşini, sonra kendini bıçakladı
YEREL HABERLER Önce eşini, sonra kendini bıçakladı
GÜNCELLEME - Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Karaman'da otomobil ile hafif ticari ...
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.