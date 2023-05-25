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Mermer ocağı işçilerinin kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

DHA

Mermer ocağı işçilerinin kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da mermer ocağı işçilerin taşıyan cipin şarampole devrildiği kazada yaralanan Ali Gökmen de 52 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökmen´in ölümüyle birlikte, ölü sayısı 6'ya çıktı.
Kaza, 3 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Aybastı köyünde meydana geldi. Köyün yakınındaki bir mermer ocağında çalışan 6 işçi, iş yerine ait 06 ADY 849 plakalı ciple kent merkezine gitmek için yola çıktı. Cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan 6 işçiden Ali Gökmen yaralanırken, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler hayatını kaybetti. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Gökmen buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
52 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Aracın kimin kullandığı henüz tespit edilemezken, yaralı Ali Gökmen tedavi gördüğü hastanede 52 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Gökmen'in ölümüyle birlikte kazadaki ölü sayısı 6'ya yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2023-05-25 18:00:07

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