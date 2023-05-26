Karaman'da uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Müslüm Eğice (32) ve Selim Eren (27), tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte, 2 kişinin sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin Müslüm Eğice ve Selim Eren olduğunu saptadı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün, adreslerine operasyon düzenlendi. 2 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 511 sentetik hap ile 14 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-05-26 11:27:45



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