Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan örgüte operasyon: 17 gözaltı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da uyuşturucu satışı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 1'i kadın 17 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce takibe alınan ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, bu sabah 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 1'i kadın 17 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2023-06-06 12:20:59
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