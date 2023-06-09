Öğretmenler, promosyon ücretini güncellemediği için maaş anlaşmalı bankayı protesto etti

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, eğitim sendikaları üyeleri, promosyon ücretini güncellemediği için maaş anlaşmalı oldukları bankayı protesto etti.
Türk Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Karaman Şubesi üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Ardından da maaş anlaşmalı oldukları bankayı, maaşlarının değişmesine rağmen promosyon ücretini güncellemediği için protesto etti. Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim Sen yöneticisi Hacı Musa Uğur, promosyon ücretlerini güncellenmesi için banka yetkilileriyle 1 yıldır yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç alamadıklarını açıkladı. Öğretmenler, başta hesapları olmak üzere bankadaki tüm işlemleri iptal ettireceklerini söyleyip, anlaşmalı oldukları bankanın şubesine yürümek istedi. Ancak polis, toplu yürüyüşe engel oldu. Ardından sessizce meydandan dağılan eğitimciler, bireysel olarak banka önüne giderek, işlemlerini iptal ettirmek için sıraya girip bekledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2023-06-09 11:55:42
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