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Minibüsüyle bahçe duvarına çarpan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 22 bin TL ceza

DHA

Minibüsüyle bahçe duvarına çarpan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 22 bin TL ceza


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, bahçe duvarına çarpan minibüsün sürücüsü Gökhan K. (26), hafif yaralandı. Yola çıkan bisikletlinin kazaya neden olduğunu iddia eden Gökhan K.´ye, ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilince 22 bin 200 TL ceza kesildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gökhan K.'nin kontrolünü yitirdiği minibüs, bir binanın bahçe duvarına çarptı. Gökhan K., kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Bölgeye gelen polise olayı anlatan Gökhan K., yola fırlayan bisikletli nedeniyle kaza yaptığını iddia edip, 100 metre ilerde bekleyen çocuğa saldırmak istedi. Polis, Gökhan K.'yı durdurup, engelledi. Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen Gökhan K.'nin ehliyetsiz ve 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan K.'ya 'ehliyetsiz, alkollü ve araç muayenesiz araç kullanmak' suçlarından 22 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2023-06-09 15:47:21

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