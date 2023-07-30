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        Evinin önündeki tartışmada öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:47
        Evinin önündeki tartışmada öldürüldü

        Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)-KARAMAN'da evinin önünde tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Başar (24), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 01.30 sıralarında İmaret Mahallesi 169 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Başar, evinin önüne gelen 1'i kadın 3 kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Başar, tabanca ile açılan ateşte göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

        2023-07-30 15:46:21

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