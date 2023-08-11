YÖK Başkanı Özvar: Deprem bölgesinde inşallah eğitim en kısa zamanda normalleşir

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili, "Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini en kısa zamanda normalleşir" dedi.

Çeşitli ziyaretler ve incelemeler için Karaman'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, bir basın mensubunun sorusu üzerine, yeni akademik yılın başlangıcında deprem bölgesindeki üniversiteler ve öğrencilerin durumu konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile müşterek çalışma yürütüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Özvar, YÖK'ün yakın zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak. Bunu kamuoyumuzla birlikte paylaşmış olacağız. Üniversitelerimiz açısından inşallah 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini en kısa zamanda normalleşir."

'TEK GÜNDEM MADDEMİZ TERCİHLERİN NETİCELENDİRİLMESİ'

Tercihlerle ilgili sürece değinen Özvar, şunları söyledi:

"Geçen hafta tercihler tamamlanmış oldu. Yakın zamanda adaylarımızın, adaylarımızın tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor. İnşallah bu da önümüzdeki günlerde bizim en büyük günlerimizi teşkil ediyor. Yani şu anda en önemli gündem maddesi, doğrusunu söylemek lazımsa tercihlerin neticelendirilmesidir. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili olmak üzere vermiş olduğunuz kontenjanlar da inşallah üniversitelerde çeşitliliği arttırmak bakımından, ümit ediyoruz ki yeni bir öğrenci topluluğu da ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla bunların dışında da bildiğiniz üzere yine yükseköğretimle erişilebilirliğin önündeki her türlü engeli kaldırmaya gayret ediyoruz." (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2023-08-11 16:17:38