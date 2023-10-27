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        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

         KARAMAN'daKamuranK. (42), ilk eşinden olan oğlu Kemal K. (22) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt´u (45) kalbinden bıçakladı. Sedat Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden Kamuran K. ile oğlu Kemal K gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 01:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 02:00
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        Oğlu ile tartışan dini nikahlı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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         KARAMAN'daKamuranK. (42), ilk eşinden olan oğlu Kemal K. (22) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt´u (45) kalbinden bıçakladı. Sedat Kurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden Kamuran K. ile oğlu Kemal K gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi´ndeki bir sitede yaşandı. 5 katlı apartmanın 3'üncü katından kavga sesleri geldiğini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbinden bıçakla yaralanan Sedat Kurt'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedat Kurt doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Kamuran K.'nın burada polise verdiği ilk ifadesinde ilk eşinden olan oğlu ile tartışan dini nikahlı eşi Sedat Kurt'u kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. İncelemelerini tamamlayan polis, Kamuran K. ve oğlu Kemal K.'yı gözaltına aldı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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