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        Dini nikahlısını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı

        KARAMAN'da evdeçıkan tartışmada ölen Sedat Kurt´u (45), dini nikahla yaşadığı Kamuran K.´nin (42) ilk eşinden olan oğlu Kemal K.'nin (22) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Suçu üstlenmeye çalışan Kamuran K. serbest bırakılırken, oğlu Kemal K. ise adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:15
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        Dini nikahlısını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
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        KARAMAN'da evdeçıkan tartışmada ölen Sedat Kurt´u (45), dini nikahla yaşadığı Kamuran K.´nin (42) ilk eşinden olan oğlu Kemal K.'nin (22) bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Suçu üstlenmeye çalışan Kamuran K. serbest bırakılırken, oğlu Kemal K. ise adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi´ndeki bir sitede meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katından kavga sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, kalbinden bıçakla yaralanan Sedat Kurt'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Sedat Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        CİNAYETİ ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

        Polis, evde bulunan Sedat Kurt'un, dini nikahla birlikte yaşadığı Kamuran K. ile ilk eşinden olan oğlu Kemal K. gözaltına alındı. Kamuran K., polise verdiği ilk ifadesinde Sedat Kurt'u oğluyla tartıştığı için kendisinin bıçakladığını söyledi. Emniyetteki çapraz sorgulamada ise Kemal K. suçunu itiraf etti. Kemal K.'nin ifadesinde "Dün gece alkol almıştım. Üvey babam da alkollüydü. Aramızda çıkan tartışmada bir anlık sinirle elime geçirdiğim bıçağı ona doğru savurdum. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dediği belirtildi.

        Suçu üstlenmek isteyen Kamuran K.'nin, Sedat Kurt'un amcasının eski eşi olduğu belirtildi. Kemal K.'nin de Kurt'un kuzeni olduğu ifade edildi.

        Kamuran K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kemal K. de bugün adliyeye sevk edildi.

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