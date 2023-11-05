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        Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü

        KARAMAN'da,Şehir Parkı'nda çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Sinan Eser (20), yaşamını yitirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 23:06 Güncelleme: 05.11.2023 - 23:10
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        Parkta çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurulan genç, öldü
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        KARAMAN'da,Şehir Parkı'nda çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Sinan Eser (20), yaşamını yitirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 

        Olay, saat 20.10 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesinde 2 gün önce açılan Şehir Parkı'nda meydana geldi. Sinan Eser, parkta çıkan kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu göğsünden vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eser, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, olaya karıştığı öne sürülen A.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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