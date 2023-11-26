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        Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı

        KARAMAN'dakesinleşmişhapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:00
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        Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı
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        KARAMAN'dakesinleşmişhapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan 9 yıl ile 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 8 kişi, adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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