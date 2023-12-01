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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

        KARAMAN'dabeyin kanaması geçirip, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen A.B.´nin (71) bağışlanan karaciğer ve 2 böbreği, 3 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:40
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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
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        KARAMAN'dabeyin kanaması geçirip, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen A.B.´nin (71) bağışlanan karaciğer ve 2 böbreği, 3 kişiye umut oldu.

        Ermenek'te oturan A.B., salı günü rahatsızlanınca ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlenen A.B., burada tedaviye alındı. A.B.'nin bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yönetimi, A.B.'nin ailesiyle organların bağışlanması konusunda görüşme yaptı. Ailenin onayı üzerine A.B.'nin karaciğeri ve 2 böbreği, ameliyatla alındı. Karaciğer nakledilmek üzere Antalya'ya, böbrekler ise Konya'ya gönderildi. 

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşçı, bağışlanan organların 3 kişiye umut olacağını belirterek, ''Organ bağışı, organ nakli bekleyen hastaların yeniden hayata tutunması için çok önemli. Biz de hastane olarak bu farkındalığı oluşturmak için tüm çabamızı gösteriyoruz. Ailelere kendi acılarını bir yana bırakıp yaşam bekleyen hastalara umut oldukları için bu anlayışlı davranışları için tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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